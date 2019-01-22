Танкеры с российской нефтью столкнулись с задержками при проходе через Босфор и Дарданеллы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Нефтяные танкеры, перевозящие российскую и казахстанскую нефть из черноморских портов, сталкиваются с серьезными задержками при проходе через ключевые турецкие проливы, что застопорило доставку миллионов баррелей сырья нефтеперерабатывающим предприятиям средиземноморского региона.

Растущие очереди на проход через Босфор и Дарданеллы обусловлены, главным образом, введением Турцией новых правил прохода судов в сентябре прошлого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора Tribeca Shipping.

Новые правила, в частности, требуют сопровождения буксира для большего количества судов, чем предыдущие.

Еще одним фактором, ограничивающим движение через Босфор и Дарданеллы, являются неблагоприятные погодные условия.

В "пробке", по данным Tribeca, находятся танкеры, перевозящие порядка 39 млн баррелей нефти. Время ожидания прохода через проливы для танкеров, покидающих Черное море, составляет примерно 13 дней - это максимум, по крайней мере, с 2014 года, и более чем вдвое выше, чем обычно.

"Средиземноморские нефтеперерабатывающие предприятия очень скоро окажутся в сложном положении, если задержки продолжатся или усилятся", - отмечает директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

В обратном направлении время ожидания составляет порядка 15 дней, отмечают в Tribeca.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.