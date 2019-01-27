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Пять человек погибли в стрельбе в штате Луизиана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, сообщила в субботу газета The Washington Post.

По ее словам, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

По мнению полиции, два случая связаны. Подозреваемый - 21-летний молодой человек - находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.

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Теги: США, Луизиана
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