Пять человек погибли в стрельбе в штате Луизиана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали пять человек, сообщила в субботу газета The Washington Post.

По ее словам, два случая стрельбы произошли в субботу утром в двух местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали три человека, в округе Асенсьон были убиты два человека, предположительно родители подозреваемого.

По мнению полиции, два случая связаны. Подозреваемый - 21-летний молодой человек - находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция.