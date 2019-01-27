Госсекретарь США подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты настроены на вывод войск из Афганистана.

"США серьезно относятся к тому, чтобы принести мир в Афганистан и предотвратить превращение страны в площадку для международного терроризма, а также к возвращению (американских - ИФ) войск домой", - написал дипломат в своем твиттере.

Он добавил, что Вашингтон "работает с афганским правительством и всем заинтересованными сторонами, США стремятся к тому, чтобы укрепить суверенитет, независимость и процветание Афганистана".

Как сообщалось, ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад сообщил, что на переговорах, которые ведутся с афганскими талибами (члены запрещенного в РФ движения), "мы достигли значительного прогресса по ключевым вопросам", добавив, что ряд проблем остаются нерешенными.

В то же время Хализад написал в своем твиттере: "Никаких договоренностей не будет достигнуто до тех пор, пока достигнуты договоренности по всем вопросам, а они должны включать внутриафганский диалог и всеобъемлющее прекращение огня".

В свою очередь, представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили, что на переговорах американская сторона согласилась с внесением в проект мирного соглашения положения о выводе иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. Они подчеркнули, что "невозможен прогресс по другим вопросам, пока не достигнуто соглашение о выводе иностранных войск из Афганистана".