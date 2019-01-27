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Не менее 19 человек погибли в результате взрывов у церкви на Филиппинах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В результате двух взрывов на Филиппинах в воскресенье погибли не менее 19 человек, сообщило агентство Associated Press.

Одно взрывное устройство было приведено в действие у католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от собора.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

В этом районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство" - террористической организации, запрещенной в РФ).

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги: Филиппины

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