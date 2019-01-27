Число жертв взрывов в церкви Филиппин выросло до 27 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - До 27 человек увеличилось число погибших в результате взрывов внутри и у входа в католическую церковь на Филиппинах, сообщило агентство Associated Press.

Среди погибших 20 гражданских и семь военнослужащих.

Ранения получили 14 военнослужащих, два полицейских и более 60 мирных жителей.

Ранее приводились данные о 19 погибших.

Как сообщалось, одно взрывное устройство было приведено в действие внутри католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от входа в собор.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

В данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство" - террористической организации, запрещенной в России).