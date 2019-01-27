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Японские компании получили письма с порошком от имени казненных членов "Аум Синрике"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Девять японских компаний, включая фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом, сообщили местные СМИ со ссылками на источники в полиции.

Все письма были направлены от имен казненных членов экстремистской религиозной секты "Аум Синрике", распылившей в 1995 году газ зарин в токийском метро.

Отправители требуют выплаты им 35 млн южнокорейских вон ($31 тыс.) в биткойнах; в противном случае, по данным СМИ, они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид. Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.

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Теги: Япония, Аум Синрике
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