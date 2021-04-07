Cуд отказался смягчить приговор лидеру российской ячейки "Аум синрикё"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор лидеру российской ячейки сообщества "Аум синрикё" (запрещено в России) Михаилу Устьянцеву, сообщили в суде.

В ноябре 2020 года он получил 15 лет колонии. Южный окружной военный суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации деятельности террористической организации, создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением (ч.1 ст.205.4, ч.1 ст.205.5, ч.1 ст.239 УК).

По версии следствия, Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум синрикё", которое Верховный суд России запретил в 2016 году. Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда и других населенных положения религиозной доктрины, "побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества "Аум синрикё", тем самым финансировал терроризм". Также он организовывал занятия и семинары ячейки в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Волгограде, Сербии, Черногории, Молдавии, Грузии, Турции и Марокко. В Волгоградской облсти он неоднократно проводил встречи с адептами учения, снабжал их предметами религиозного культа, религиозной литературой, обучал практикам, а также собрал более 1 млн рублей, установили в СК.

Его задержали во время выезда в Волгоградскую область. Сотрудники ФСБ 1 мая 2018 года пресекли его деятельность , когда он в очередной раза собирал сторонников.

Соучастники Устьянцева объявлены в розыск.

"Аум синрикё" - религиозная синкретическая секта, основанная Сёко Асахарой. В марте 1995 года члены "Аум синрикё" распылили зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6000. 13 членов секты, в том числе Асахара, были приговорены к смертной казни.