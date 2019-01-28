Тело рабочего найдено под завалами заводского цеха в донецкой Горловке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обнаружили под завалами тело погибшего слесаря-ремонтника, застигнутого обрушением стены на Горловском машиностроительном заводе, сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько.

"В 14:40 сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из-под завала тело погибшего",- написал он в своем канале в Telegram.

Ранее он сообщил, что в понедельник в 8:10 утра на территории Горловского машиностроительного завода в одном из цехов произошло обрушение стен, из-за чего "сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха".