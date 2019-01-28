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Стена обрушилась на машиностроительном заводе в донецкой Горловке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Обрушение стен произошло в цехе машиностроительного завода в городе Горловка, подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Неизвестна судьба одного сотрудника, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

По его данным, в понедельник в 8:10 утра на территории Горловского машзавода в одном из цехов, по предварительной информации, произошло обрушение стен, из-за чего "сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха". "Неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь", - написал в своем Telegram-канале Приходько.

По его словам, для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены силы МЧС и полиции. На заводе работает комиссия.

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Теги: ДНР, Горловка
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