Российские моряки попали в больницу в Кот-д'Ивуаре с подозрением на малярию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Несколько членов экипажа судна "Виктор Ткачев" попали в больницу в Кот-д'Ивуаре, сообщили в понедельник в Российском профсоюзе моряков.

По сообщению профсоюза, который ссылается на компанию-судовладельца (ОАО "Мурманское морское пароходство", ММП), были госпитализированы четверо моряков. В настоящее время, комментируют в ММП, "члены экипажа чувствуют себя хорошо".

"Мы сообщаем, что на "Викторе Ткачеве" произошла запланированная смена экипажа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пароходства.

Вместе с тем, в ММП сообщили агентству, что "не обладают официальной информацией" о результатах медицинской экспертизы по установлению причин смерти капитана "Виктора Ткачева", который скончался 16 января по дороге в медицинское учреждение Абиджана.

По сообщению СМИ, у моряков, включая умершего капитана, была обнаружена малярия.

По данным системы Marine Traffic, в настоящее время теплоход продолжает находиться у берегов Абиджана.

Ранее в октябре 2018 года на борту балкера ММП "Поморье" во время нахождения в Новом Орлеане скончался член экипажа. В пресс-службе ММП отмечали, что причины смерти российского моряка установит экспертиза.