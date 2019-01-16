Капитан российского теплохода "Виктор Ткачев" умер в порту Кот-д'Ивуара

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кот-д'Ивуаре в среду скончался капитан российского теплохода "Виктор Ткачев" (компания-судовладелец ОАО "Мурманское морское пароходство", ММП), сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе пароходства.

В компании отметили, что "несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, ему была оказана первичная медицинская помощь", после которой он почувствовал себя лучше, но во вторник вечером его состояние ухудшилось.

"Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана. По дороге в госпиталь капитан скончался", - отметил собеседник агентства.

Причину смерти установит медицинская экспертиза, подчеркнули в пароходстве.

При этом в пресс-службе отметили, что "случившееся никоим образом не связано с длительным нахождением судна в порту Абиджан".

В компании добавили, что погибший капитан находился на судне с ноября 2018 года.

По данным системы Marine Traffic, в настоящее время теплоход продолжает находиться у берегов Абиджана.

Ранее в октябре 2018 года на борту балкера ММП "Поморье" во время нахождения в Новом Орлеане скончался член экипажа. В пресс-службе ММП отмечали, что причины смерти российского моряка установит экспертиза.

Как сообщалось, в 2018 году произошли задержания и аресты нескольких судов ММП в портах разных стран. Были и проблемы с задолженностью по заработной плате. Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте сообщало о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). По данным следствия, сотрудники пароходства не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

Кроме того, с заявлениями о банкротстве ММП в Арбитражный суд Мурманской области в разное время обращались ООО "Газпромнефть Марин Бункер", оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти", и ООО "Бизнесконсалтсервис" (Санкт-Петербург). В первом случае заявленная задолженность составляла 8,3 млн рублей, во втором - 2,7 млн рублей. Впоследствии оба заявления были возвращены.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Основным владельцем, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.