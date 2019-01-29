Самопровозглашенный президент Венесуэлы сообщил, что общался с Трампом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, сообщил, что контактировал с президентом США Дональдом Трампом.

В интервью испаноязычному телеканалу CNN он заявил, что "общался с президентом (Трампом - ИФ) и другими президентами региона".

По его словам, в беседах обсуждались вопросы давления на оппозицию со стороны правительства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Гуаидо отверг обвинения Мадуро в том, что за нынешним кризисом власти стоят Соединенные Штаты, заявив, что население страны просто реализует свои конституционные права.

Раннее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон подтвердил информацию СМИ о беседах вице-президента США Майка Пенса с Гуаидо.

"Вице-президент несколько раз беседовал с временным президентом Гуаидо, включая ночь перед тем, как мы его признали", - сообщил Болтон на брифинге.

Он также сказал, что "он (Пенс - ИФ) в ближайшее время встретится" с представителем Гуаидо, назначенным временным поверенным в делах Венесуэлы в США.