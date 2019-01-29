В мире Переворот в Венесуэле

Генпрокурор Венесуэлы потребовал запретить Гуайдо выезд из страны

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Венесуэлы требует запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом страны, покидать Венесуэлу, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Также генпрокурор добивается блокировки счетов Гуайдо.

Соответствующий запрос генпрокурор Тарек Уильям Сааб подал в Верховный суд страны.

По данным агентства, генпрокурор связал свои требования с уголовным расследованием, касающимся беспорядков, произошедших ранее в январе в связи с решением Гуайдо провозгласить себя временным президентом страны.

На прошлой неделе в Венесуэле прошли крупные акции, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, в том числе США, признали его. Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые массовые демонстрации в среду и субботу.

Лидер страны Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Внесуэла, Хосе Гуайдо

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