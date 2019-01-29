США объявят дату приостановки участия в ДРСМД

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - США планируют приостановить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в эти выходные, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Как заявил собеседник СМИ на условиях анонимности, если Россия не уничтожит крылатые ракеты наземного базирования, известные как 9M729, сопутствующее оборудование и пусковые установки к 2 февраля, США приостановят свои обязательства по ДРСМД.

Источник не стал уточнять, объявят ли США одновременно об окончательном выходе из ДРСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят свое участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.