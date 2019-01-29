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В Никаракуа спасли двух россиян, пропавших при восхождении на вулкан

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли двух российских туристов, исчезнувших во время восхождения на вулкан Косигуина, расположенный на северо-западе Никарагуа, сообщает издание Еl Nuevo Diario.

"В понедельник, 28 января, одно из подразделений армии Никарагуа успешно провело поисково-спасательную операцию. На территории заповедника "Вулкан Косигуина" найдены двое иностранных туристов", - приводит газета сообщение вооруженных сил страны.

Россияне собирались совершить восхождение, но 27 января перестали выходить на связь. Спасательная операция продолжалась сутки, путешественникам оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в безопасное место.

Заповедник "Вулкан Косигуина" очень популярен среди иностранных туристов, которые приезжают, чтобы совершить восхождение к его кратеру, где образовалось озеро. Вулкан расположен на полуострове в заливе Фонсека, его высота - 859 метров над уровнем моря.

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