Парогазовый выброс произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) в четверг утром произошёл парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла на высоту до 4,5 км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

Шлейф распространился в западном направлении от вулкана.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Главном управлении МЧС региона, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Как сообщалось, вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, что может угрожать низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.