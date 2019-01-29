Порошенко призвал к "холодному миру" с Россией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украине нужен мир с Россией, заявил украинский президент Петр Порошенко.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал Порошенко во вторник в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

По его словам, "тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, но и верховного главнокомандующего".

Президент также заявил, что Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем.

"Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса", - сказал Порошенко.