В Кремле ответили на заявление Порошенко о "холодном мире" с Россией

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия и Украина не находятся в состоянии войны, а события в Донбассе спровоцированы людьми, находящимися у власти в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине. Есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве", - сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости "холодного мира" с Россией.

Он отметил, что со стороны Украины предпринимаются действия, которые не подлежат какой-либо оценке. "Это имеются в виду и дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть на самом деле не что иное, как посягательство на собственность зарубежных инвесторов", - сказал Песков.

"Есть посягательство и на наши средства массовой информации, посягательство на свободу средств массовой информации, на свободу слова, посягательство на жизнь и безопасность наших журналистов", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы "всех этих негативных проявлений не было". "Чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", - сказал Песков.

Накануне Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - сказал он. По словам президента Украины, "тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только президента, но и верховного главнокомандующего".

Порошенко также заявил, что Киев продолжит восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем.

Нынешний президент Украины будет баллотироваться на пост президента во второй раз.