ЕСПЧ возвратил приоритетный порядок рассмотрения "делу Сенцова"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе осужденных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

"Ранее принятое решение об отложении дела Олега Сенцова и Александра Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения", - сказал Чиков.

По его словам, ЕСПЧ позднее уведомит о дальнейшем движении дела.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера Сенцова из Симферополя, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. Проходивший по этому же делу Кольченко получил 10 лет заключения в колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ, прекратил голодовку 5 октября.

В июне 2018 года защита Сенцова уведомила Страсбургский суд о его голодовке и просила незамедлительно рассмотреть его дело, а также принять обеспечительные меры, чтобы не допустить принудительного кормления заключенного, что по конвенции приравнивается к пыткам. Тогда ЕСПЧ запросил информацию у властей и получил ответ о лечении, которое предоставляется Сенцову, а также призвал его прекратить голодовку. Режиссер ответил отказом, напомнив, что его признанная приоритетной жалоба уже несколько лет ожидает рассмотрения.