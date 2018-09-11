Олег Сенцов составил завещание на свое творчество

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии на Ямале, написал завещание на свое творчество. Как сообщила двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, режиссер не верит "в счастливый конец всей этой истории", но не собирается заканчивать голодовку.

"Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", — цитирует Каплани письмо Сенцова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

По словам адвокатов, Сенцов не намерен обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании.