70% американцев заявили, что их страна движется в неверном направлении

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Большая часть американцев полагает, что их страна движется в неверном направлении, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на совместный опрос с организацией NORC.

Так, о том, что страна движется в неверном направлении заявили 70% опрошенных, в то время как 28% американцев уверены, что страна, напротив, идет по верному пути.

Более пессимистично относиться к политическому вектору страны стали не только демократы, но и республиканцы. Так, месяцем ранее 69% республиканцев и 16% демократов заявляли, что страна движется в нужном направлении, теперь такого мнения придерживаются 55% республиканцев и 9% демократов.

Кроме того, 52% американцев считают, что в следующем году ситуация в стране ухудшится.

Опрос показал, что 34% граждан США одобряют деятельность президента Дональда Трампа, в то время как 65% не одобряют его инициативы.

Опрос был проведен 16-20 января, в период самого продолжительного "шатдауна" в истории США. Частичная приостановка работы госорганов произошла из-за разногласий между президентом и конгрессом в вопросе финансирования стены на границе с Мексикой.

Из-за "шатдауна" спикер палаты представителей Нэнси Пелоси перенесла запланированное на конец января традиционное обращение Трампа к конгрессу. Речь, в которой президент рассказывает о национальных приоритетах и положении дел в стране, состоится 5 февраля.

В опросе приняли участие 1062 человека.