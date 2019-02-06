Мексиканские власти задержали караван мигрантов рядом с американской границей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Мексики удерживают караван мигрантов из стран Цетральной Америки на старом заводе неподалеку от границы с американским штатом Техас, сообщило в среду агентство Associated Press.

Около 1600 мигрантов находятся на территории завода за забором высотой в 3,7 метра. Мексиканская полиция пресекает их попытки выбраться наружу.

Помещения завода оборудовали под спальные места, разделенные по возрасту и полу. Если мигранты хотят получить убежище в Мексике, им придется провести в таких условиях от нескольких недель до нескольких месяцев. Они находятся в штате Коауила, который до недавнего времени контролировал наркокартель "Сетас". Здесь мигрантов часто обманным путем заставляли работать на наркоторговцев, обещая переправить через границу.

Задержание произошло на фоне усилившейся борьбы с нелегальном иммиграцией в США. Президент Дональд Трамп обвинил мексиканские власти в потворстве нелегалам. Он пытается принять получить от Конгресса деньги для строительства стены на границе в Мексикой и отправил несколько тысяч военных, чтобы помочь пограничникам сдержать мигрантов.