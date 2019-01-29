В мире Переворот в Венесуэле

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

В Вашингтоне считают, что это позволит защитить активы на благо венесуэльского народа

США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках
Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства Венесуэлы в американских банках, говорится в заявлении заместителя представителя госдепа Роберта Палладино.

"Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо венесуэльского народа", - отмечается в нем. В заявлении отмечается, что соответствующее решение было принято Вашингтоном 25 января.

Речь идет о счетах, принадлежащим непосредственно правительству Венесуэлы и ЦБ Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.

Госдепартамент США также в очередной раз призвал другие государства признать Гуайдо временным президентом страны.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
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Теги: США, Венесуэла, Хуан Гуайдо
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