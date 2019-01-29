США дали Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать счета правительства Венесуэлы в американских банках, говорится в заявлении заместителя представителя госдепа Роберта Палладино.

"Это поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы на благо венесуэльского народа", - отмечается в нем. В заявлении отмечается, что соответствующее решение было принято Вашингтоном 25 января.

Речь идет о счетах, принадлежащим непосредственно правительству Венесуэлы и ЦБ Венесуэлы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в других американских банках.

Госдепартамент США также в очередной раз призвал другие государства признать Гуайдо временным президентом страны.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.