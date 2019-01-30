В мире

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну

Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуаидо покидать страну
Хуан Гуаидо
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Верховном суде Венесуэлы в среду объявили о запрете на выезд из страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Гуаидо.

При этом в суде, по сообщению СМИ, не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе Хуан Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия Гуаидо противозаконными.

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Теги: Венесуэла

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