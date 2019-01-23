Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, в среду объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу, передают латиноамериканские СМИ.

Это произошло перед тысячами сторонников оппозиции в день, когда в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении. Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию". "Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок", - отметил Трамп, добавив, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду не исключил, что признает Гуаидо временным президентом Венесуэлы. "Мы поступим так же, как Трамп", - заявил он, добавив: "Я еще не принял окончательного решения, но вероятность велика".

Кроме того, Гуаидо заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", - написал Альмагро в твиттере ОАГ.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными.