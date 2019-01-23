В мире

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу

Есть обновление от 22:05

Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государства

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу
Экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Хуан Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, в среду объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу, передают латиноамериканские СМИ.

Это произошло перед тысячами сторонников оппозиции в день, когда в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. "Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении. Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию". "Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок", - отметил Трамп, добавив, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду не исключил, что признает Гуаидо временным президентом Венесуэлы. "Мы поступим так же, как Трамп", - заявил он, добавив: "Я еще не принял окончательного решения, но вероятность велика".

Кроме того, Гуаидо заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", - написал Альмагро в твиттере ОАГ.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Мадуро вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венесуэла

Новости по теме

В мире
Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу
Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государстваПодробнее
 Четыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
Еще четверо пропали без вестиПодробнее
 Верховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армииВерховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армии
Запрет набрал перевес в один голосПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Сверхмассивная черная дыра, эксперимент на обратной стороне Луны и древний некрополь в ПодмосковьеПодробнее
Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Перекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряковПодробнее
 Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуВ РоссииНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 летВ РоссииПроверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детейВ РоссииХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаВ России"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денегВ РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Помпео призвал президента Венесуэлы уступить свой пост оппозиционеру Гуаидо

В РФПИ заявили о планах по расширению сотрудничества с Alibaba

Эрдоган поблагодарил российских спасателей за работу на пожаре в Черном море

Специалисты предупредили об угрозе сайтам госструктур в РФ из-за обновления в системе DNS

В Самаре отложили подачу горячей воды из-за нового повреждения на теплотрассе

Президент РФ выразил надежду на "ударные" темпы прокладки Турецкого потока на суше

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуПрезидент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государства Подробнее

Путин сообщил о договоренности с Эрдоганом сотрудничать в обустройстве Сирии

Путин заявил о гарантиях безопасности российских туристов со стороны Турции

Что произошло за день: среда, 23 января

Голодные обмороки в школах Кузбасса, арест несостоявшегося угонщика самолета и новые траты "Роскосмоса" Подробнее

Горящие в Черном море танкеры вынесло течением из нейтральных вод в российские

В Эрмитаже скептически отнеслись к идее создания региональных филиалов

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 летПо предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек Подробнее

Фотохроника 23 января

Фотохроника 23 января6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');