Рябков сообщил, что встреча в Пекине по ДРСМД состоится в четверг

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что его встреча с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон состоится в Пекине в четверг.

Заместители глав внешнеполитических ведомств двух стран принимают участие в конференции "ядерной пятерки", проходящей в китайской столице.

С предложением провести отдельную встречу в ходе данного мероприятия выступила российская сторона, выразив готовность продолжить на ней обсуждение ситуации вокруг ДРСМД, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Повестка дня этого планового мероприятия гораздо шире проблематики ДРСМД. Там будут обсуждаться самые разные вопросы с упором на нераспространение ядерного оружия. Учитывая, однако, особую актуальность ситуации вокруг ДРСМД, российская сторона открыта к продолжению отдельного разговора с американцами по этой теме", - сказала она на брифинге на прошлой неделе.

Однако затем Рябков выразил сомнение в том, что в ходе консультаций удастся обсудить тему ДРСМД.

"У нас контакт будет, но вот готова ли госпожа Томпсон в ходе этого контакта обсуждать именно ДРСМД, на этот счёт у меня нет ответа. Конечно, мы были бы заинтересованы в продолжении такого диалога", - сказал Рябков журналистам в Брюсселе.