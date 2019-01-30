Антикоррупционное бюро Латвии провело обыски на работе и дома у мэра Риги Ушакова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии провели обыски в кабинете в здании Рижской думы и по месту жительства мэра латвийской столицы Нила Ушакова, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на источники.

В БПБК агентству подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду сотрудники бюро провели "неотложные процессуальные действия", но других комментариев не предоставили.

Около полудня четыре сотрудника антикоррупционного ведомства прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Позже они покинули кабинет в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша. На вопросы журналистов представители БПБК не отвечали, из кабинета были вынесены предметы, возможно, компьютер, а также большая папка с документами.

Лиепиньш никаких комментариев о происходящем также не дал, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы. Пока никто из руководства самоуправления к журналистам не вышел.

Янис Урбанович, один из лидеров латвийской партии "Согласие", членом которой является мэр Риги, сообщил BNS, что ничего не знает об обысках, ему о них стало известно из СМИ. По его словам, он пытался связаться с Ушаковым, но ему это не удалось.