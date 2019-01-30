В мире

Мэр Риги не покинул дом после обыска сотрудниками антикоррупционного бюро

Нил Ушаков заявил, что в рамках дела ему не присвоен какой-либо статус

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии около 14:30 по местному времени (15:30 по московскому времени) покинули дом мэра Риги Нила Ушакова, градоначальник с ними не поехал, сообщает в среду агентство BNS.

Журналисты агентства видели, как в 14.30 из дома Ушакова вышли шесть человек с двумя пластиковыми пакетами, в которых, предположительно, находились документы. От комментариев они отказались.

Позднее Ушаков заявил, что не совершал никаких уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста председателя Рижской думы. Мэр подтвердил журналистам, что сотрудники БПБК провели обыски по месту его работы в Рижской думе и по месту жительства. Супруга мэра и руководитель его бюро Ивета Страутиня-Ушакова сообщила, что в решении о проведении обыска фигурировало только имя Ушакова.

"Положа руку на сердце, могу сказать - моя совесть чиста", - заявил мэр, уточнив, что никакой статус в рамках этого дела к нему не применен. По существу дела он говорить отказался, поскольку дал подписку о неразглашении информации.

Ранее BNS со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в кабинете Ушакова и по месту жительства. В БПБК агентству подтвердили, что в рамках уголовного процесса в среду работники бюро провели "неотложные процессуальные действия", но других комментариев не предоставили.

Около полудня четыре сотрудника антикоррупционного ведомства прибыли в Рижскую думу и прошли в кабинет мэра. Позже они покинули кабинет в сопровождении директора юридического управления думы Яниса Лиепиньша. На вопросы журналистов представители БПБК не отвечали, из кабинета были вынесены предметы, возможно, компьютер, а также большая папка с документами.

Лиепиньш никаких комментариев о происходящем также не предоставил, сославшись на то, что такие полномочия есть только у руководства думы.

Янис Урбанович, один из лидеров латвийской партии "Согласие", членом которой является мэр Риги, сообщил BNS, что ничего не знает об обысках, ему о них стало известно из СМИ.

По его словам, он пытался связаться с Ушаковым, но ему это не удалось.

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Теги: Латвия, Нил Ушаков

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