Мадуро пригрозил США "вторым Вьетнамом" в случае интервенции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро выпустил видеообращение, в котором призвал соотечественников поддержать его и противостоять президенту США Дональду Трампу. Мадуро предупредил венесуэльцев о риске американской военной интервенции.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - предупредил он.

Западные СМИ отмечают, что венесуэльский президент в последнее время почти ежедневно появляется на военных объектах, видимо, стремясь показать, что армия по-прежнему на его стороне.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо поблагодарил соотечественников, которые в среду принимают участие в новой акции протеста против правительства Николаса Мадуро.