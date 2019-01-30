Лидер оппозиции поблагодарил венесуэльцев за участие в новой акции протеста

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поблагодарил соотечественников, которые в среду принимают участие в новой акции протеста против правительства Николаса Мадуро.
"Сегодня, 30 января, мы, венесуэльцы, снова вышли на улицы, чтобы наш голос был услышать. Мы снова встречаемся на улице и доказываем, что можем изменить нашу страну", - написал он в твиттере.
Ранее сообщалось, что Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, призвал сторонников в среду провести новую акцию протеста. Латиноамериканские СМИ публикуют фотографии с демонстраций в разных городах Венесуэлы. Данных о беспорядках не поступало.
Large anti-#Maduro protest underway in the Santa Fe district of #Caracas this afternoon. pic.twitter.com/IlpRYCrsw7— ᴛʜᴇ ɪɴᴛᴇʟ ᴄʀᴀʙ (@IntelCrab) 30 января 2019 г.