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В Москве предупредили об экономической катастрофе из-за нефтяных санкций США против Венесуэлы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Реализация нефтяных санкций Вашингтона в отношении Венесуэлы приведет к масштабной катастрофе, в том числе, экологической, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если предложенный пакет (санкционных) мер будет принят, это, конечно, прямая дорога к катастрофе, в том числе, экологической", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Эта катастрофа способна нанести невосполнимый ущерб жизни и развитию других стран региона", - сказала она, задав риторический вопрос о том, что будет с добываемой нефтью, продаже которой препятствует Вашингтон. "В море ее будут выливать? Что с ней будет происходить?" - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что шаги Вашингтона "напоминают масштабную диверсию, которая охватывает не только политическое измерение, она носит геополитический урон в международном отношении".

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Теги: Венесуэла, США, МИД РФ
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