Европарламент признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента в четверг проголосовали за то, чтобы признать оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо законным временным президентом страны.

За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали США, Канада, большинство стран Латинской Америки. В поддержку Николаса Мадуро выступили Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события 23 января - как попытку госпереворота. Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".