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США начали реализацию новой стратегии по усилению влияния в Латинской Америке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Попытка администрации президента США Дональда Трампа сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро знаменует начало реализации новой стратегии США по усилению американского влияния в Латинской Америке, пишет в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

В поле зрения США попадает не только Николас Мадуро, но и Куба, недружественное Вашингтону государство, которое уже более 50 лет притягивает внимание американских властей. Более того, пишет WSJ, администрацию беспокоит продвижение России, Китая и Ирана в этот регион.

Издание напоминает, что в администрации Трампа множество служащих, которые полагают, что Куба представляет большую по сравнению с Венесуэлой угрозу безопасности США. По их данным, кубинская разведка пытается распространить антиамериканские настроения в других латиноамериканских странах. Цель американской администрации заключается в том, чтобы разорвать связи между Венесуэлой и Кубой и разрушить режимы в обеих странах.

"Нарастающая напористость США проистекает из желания Белого дома частично восстановить подход администрации Барака Обамы, заключавшийся в сближении с Кубой посредством ослабления санкций и вливания американских инвестиций в экономику острова", - пишет WSJ.

Газета полагает, что кубинские спецслужбы глубоко инкорпорированы в венесуэльскую армию и органы безопасности правительства Мадуро. В свою очередь Каракас поставляет Гаване нефть практически за бесценок. Однажды объемы поставок достигли 100 тыс. баррелей в сутки. По мере того как обе страны становятся все более изолированными, они укрепляют отношения с Москвой, Тегераном и Пекином.

Помимо Венесуэлы и Кубы, продолжает WSJ, американские чиновники приглядываются к Никарагуа. Госдеп США не раз предупреждал о переходе этой страны в сторону автократического правления, к репрессиям и насилию со стороны правительства. Никарагуанцы также присоединятся к потоку мигрантов, которые собрались на границе США и Мексики.

В ноябре прошлого года советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "тройкой тираний" и добавил, что "тройка рухнет". В тот же день администрация объявила о введении новых санкций в отношении Кубы и Венесуэлы, которые коснулись свыше двух десятков предприятий, контролируемые кубинской армией и спецслужбами, а также венесуэльского золотодобывающего сектора.

Стратегия США несет серьезные риски, считает WSJ. Если поддержка лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Венесуэле не приведет к свержению Мадуро или если она не сможет ослабить связи между Каракасом и Гаваной, ужасающие условия в Венесуэле могут привязать США к кризису. По разным оценкам, три миллиона венесуэльцев покинули свою страну. Кроме того, подобная неудача может усилить позиции Ирана, России и Китая в этом регионе, заключает издание.

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Теги: США, Латинская Америка
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