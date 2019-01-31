Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил журналистам вечером в четверг в Бухаресте совместно со своими коллегами - министрами иностранных дел Великобритании и Германии Джереми Хантом и Хайко Маасом - о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Ираном - INSTEX.

"Эта компания предназначена для того, чтобы позволить тем европейским предприятиям, которые этого пожелают, законную торговлю с Ираном, особенно в области здравоохранения и агропромышленности - секторах первой необходимости для иранского населения", - заявил Ж.-И.Ле Дриан в румынской столице, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС ("Гимних").

По его словам, "это важный политический жест" по двум причинам. Во-первых, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку ЕС венских договоренностей 2015 года. Во-вторых, это - жест, направленный на защиту европейских интересов, чтобы соблюдающие закон предприятия ЕС могли продолжать вести свободную торговлю.

"Пока Иран будет соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) - и я напоминаю, что МАГАТЭ снова констатировало это вчера, - мы заявляем, что готовы поддерживать открытыми финансовые и торговые каналы с этой страной. И мы говорили и повторяем сегодня, что призываем Иран продолжать следовать этим единственно возможным путем, чтобы гарантировать глобальную безопасность", - отметил французский министр.

Он также выразил надежду, что вслед за тремя первыми государствами-основателями INSTEX последуют другие.

Глава МИД Франции заявил, что три страны полны решимости как можно скорее сделать этот механизм действующим.