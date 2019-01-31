Экономика

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил журналистам вечером в четверг в Бухаресте совместно со своими коллегами - министрами иностранных дел Великобритании и Германии Джереми Хантом и Хайко Маасом - о создании специального механизма внешнеторговых расчетов с Ираном - INSTEX.

"Эта компания предназначена для того, чтобы позволить тем европейским предприятиям, которые этого пожелают, законную торговлю с Ираном, особенно в области здравоохранения и агропромышленности - секторах первой необходимости для иранского населения", - заявил Ж.-И.Ле Дриан в румынской столице, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС ("Гимних").

По его словам, "это важный политический жест" по двум причинам. Во-первых, чтобы подчеркнуть продолжающуюся поддержку ЕС венских договоренностей 2015 года. Во-вторых, это - жест, направленный на защиту европейских интересов, чтобы соблюдающие закон предприятия ЕС могли продолжать вести свободную торговлю.

"Пока Иран будет соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) - и я напоминаю, что МАГАТЭ снова констатировало это вчера, - мы заявляем, что готовы поддерживать открытыми финансовые и торговые каналы с этой страной. И мы говорили и повторяем сегодня, что призываем Иран продолжать следовать этим единственно возможным путем, чтобы гарантировать глобальную безопасность", - отметил французский министр.

Он также выразил надежду, что вслед за тремя первыми государствами-основателями INSTEX последуют другие.

Глава МИД Франции заявил, что три страны полны решимости как можно скорее сделать этот механизм действующим.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция, Иран

Новости по теме

Экономика
ЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCardЦБ РФ предложил сделать услуги по карте "Мир" для физлиц дешевле Visa и MasterCard
Как рассказала первый зампред Банка России "Ведомостям", тарифы "Мира" для самих банков уже ниже на 10-15%Подробнее
 "Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро"Газпром" занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евроПодробнее
 Тощие недра за большие деньги. ОбзорТощие недра за большие деньги. Обзор
Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньшеПодробнее
 В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров
Мошенники звонили клиентам с официальных телефонов Сбербанка с предложением перевести средства на другой счетПодробнее
Ритейлер "Вкусвилл" задумался об IPOРитейлер "Вкусвилл" задумался об IPO
По данным "Ъ", "Вкусвилл" может стать первым вышедшим на биржу продуктовым ритейлером с 2014 годаПодробнее
 "Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках"Газпром" расторг все строительные контракты с малым бизнесом на крупных стройках
Малоизвестные компании не смогут попробовать себя в роли генподрядчиковПодробнее
 В Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгу
Ближайший платеж на $100 млн должен быть перечислен России в конце мартаПодробнее
 Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процентаПодробнее
 Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic PipeВаршаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FTПодробнее
 Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пунктаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаВ РоссииПочти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется странаВ РоссииЧуприков извинился за кражу картины КуинджиВ РоссииПутин оставил за Россией право защищать свободу вероисповедания на УкраинеВ РоссииЗапуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесли из-за проблем с ракетойВ РоссииВ Госдуме предупредили о риске отключения России от мирового интернета

В Ливане после многомесячного ожидания объявлен состав нового правительства

Зампред правительства Ленобласти арестован по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

Глава МИД Франции назвал создание механизма расчетов с Ираном важным политическим жестом

Защита будет обжаловать арест Арашукова-старшего

Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова

Суд арестовал отца сенатора Рауфа АрашуковаСледствие посчитало, что Рауль Арашуков может уехать за границу или оказать давление на участников расследования Подробнее

Правительство одобрило уточнение законов о "шпионских" устройствах

Трамп пообещал на следующей неделе назвать дату и место встречи с Ким Чен Ыном

ЦБ предложил наказывать банки за неправомерный отказ от обслуживания клиента

ЕС решил создать контактную группу по Венесуэле

Суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Что произошло за день: четверг, 31 января

Слухи о нехватке продуктов в Москве, проблемы с запуском "Союза" и оскорбительная для мусульман обувь Nike Подробнее

Лондон, Париж и Берлин объявили о создании механизма для расчетов с Ираном

Для обхода санкций США в Париже появится посредническое бюро INSTEX Подробнее

У московского зоопарка появится гимн

Арашуков-старший не признал вину в хищении газа на 30 млрд рублей

Фотохроника 31 января

Фотохроника 31 января6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');