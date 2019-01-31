ЕСПЧ обязал РФ выплатить 10 млн евро высланным в 2006 году гражданам Грузии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006 году.

В постановлении Большой палаты ЕСПЧ отмечается, что решение было принято 16 голосами против одного.

В документе указано, что Россия допустила в отношении граждан Грузии нарушение статей 3, 4 и 5 Европейской конвенции по правам человека.

Между тем в сообщении пресс-службы Минюста России об этом вердикте говорится, что в вопросе выплаты по постановлению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 10 млн евро компенсаций гражданам Грузии, высланным из РФ в 2006 году, будет руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств.

Кроме этого, отметили в ведомстве, РФ также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией.

По данным Минюста, в четверг состоялось оглашение постановления Большой Палаты ЕСПЧ по вопросу о компенсации с учетом вынесенного 3 июля 2014 года постановления по существу межгосударственной жалобы "Грузия против России", касающейся обстоятельств массовой высылки в 2006 году незаконно находившихся на российской территории граждан Грузии.

"ЕСПЧ отказал в удовлетворении требования грузинской стороны о взыскании с РФ 70 млн 320 тысяч евро в качестве компенсации, определив в итоге сумму в размере 10 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что "суд воспринял доводы российских властей и обязал грузинскую сторону предоставить исчерпывающий список лиц, которые могут считаться пострадавшими".

"Требования Грузии о предоставлении возможности его дополнения в дальнейшем были отклонены. ЕСПЧ также отказался принять за основу представленную грузинскими властями информацию о якобы 4634 пострадавших. Суд использовал при соответствующих расчетах данные, предоставленные российской стороной, и сократил общее число пострадавших до 1500 человек", - говорится в сообщении.