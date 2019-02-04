Минюст РФ допустил увеличение бюджета на выплаты по решениям ЕСПЧ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции РФ не исключают увеличения бюджета для выплат по постановлениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с постановлением инстанции о компенсациях депортированным гражданам Грузии в размере 10 млн евро.

"Для производства выплат по постановлениям ЕСПЧ в 2019 году в федеральном бюджете предусмотрено 600 млн рублей. Увеличение указанной суммы возможно в установленном порядке при возникновении соответствующей потребности", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем на запрос "Интерфакса".

Отвечая на соответствующий вопрос, в ведомстве отметили, что в настоящее время Минюст не рассматривает вопрос об обращении в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения этого постановления ЕСПЧ.

На минувшей неделе Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006 году.

Со своей стороны в Минюсте России заявили, что в вопросе выплаты этой суммы РФ будет руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств.

"Вопрос о механизме реализации постановления будет решаться с учетом необходимости предоставления грузинскими властями гарантий исполнения возложенной на них ЕСПЧ обязанности обеспечить под контролем Комитета министров Совета Европы справедливое распределение денежных средств между индивидуальными заявителями в соответствии с установленным порядком", - говорилось в распространенном ведомством релизе.

Кроме этого, отмечали в Минюсте, РФ также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией