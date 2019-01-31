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Пресс-секретарь Белого дома заявила, что бог хотел видеть Трампа президентом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью религиозному телеканалу заявила, что воля бога была такова, что Дональд Трамп стал президентом США.

"Я полагаю, что бог готовит нам разные роли в разные моменты времени и что он пожелал, чтобы Дональд Трамп стал президентом США. Вот почему он на этом посту, и я считаю, он проводит потрясающую работу, поддерживая множество направлений, которые важны для верующих", - приводит "Би-би-си" слова Сандерс, которая дала интервью Христианской вещательной сети (CBN).

Как напоминает The Washington Post, на выборах 2016 года Трамп получил 80% голосов белых протестантов, больше чем ранее получали кандидаты от республиканцев Митт Ромни и Джон Маккейн.

"Би-би-си" отмечает, что интервью Сандерс вышло на следующий день после того, как Трамп в своем твиттере поддержал возвращение изучения Библии в школьную программу в некоторых штатах.

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Теги: США, Дональд Трамп
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