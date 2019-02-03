Deutsche Bank отказался дать кредит Трампу во для предвыборной кампании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Дональд Трамп обращался в Deutsche Bank за займом для своей предвыборной кампании в 2016 году, и банк ему отказал, сообщила в воскресенье The New York Times со ссылкой на три информированных источника.

Предположительно, руководство банка сочло такой займ рискованным. Совет директоров не был уверен, что Трамп способен вернуть деньги, и не хотел оказаться в ситуации, когда пришлось бы требовать возврата долгов лично с президента США.

Дональд Трамп сотрудничает с немецким банком около двадцати лет. По информации двух из трех источников, ему понадобились деньги, чтобы заплатить за работу владения Тёрнбери в Шотландии. Это значит, что Трамп занимался собственным бизнесом во время предвыборной кампании. Такая информация может привлечь внимание некоторых комитетов Конгресса, которые захотят расследовать его деятельность.

Представители президента США и Deutsche Bank не прокомментировали предполагаемый отказ в выдаче займа.