В Пакистане снова испытали баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Пакистана в четверг провели очередной успешный запуск тактической ракеты "Наср" класса "поверхность-поверхность", которая способна нести ядерный боезаряд, сообщила пакистанская межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR).

Испытание было осуществлено в рамках учений командования стратегических сил армии, в ходе которых 24 января был проведен залповый пуск четырех ракет и одиночные пуски 28 и 31 января, говорится в сообщении.

"Второй этап этих учений был направлен на тестирование маневренности ракеты во время полета, в том числе на конечном его участке, и способности преодоления любой имеющейся в настоящее время системы противоракетной обороны в нашем регионе или любой другой системы, находящейся в стадии разработки", - отмечается в сообщении.

Мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета "Наср" имеет радиус действия 70 км. Ракета имеет высокую точность и способна нести как обычный боезаряд, так и ядерную боеголовку весом до 400 кг. Впервые она была испытана в Пакистане в апреле 2011 года.

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