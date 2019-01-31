В Ливане после многомесячного ожидания объявлен состав нового правительства

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Ливане в четверг объявили состав нового кабинета министров, сообщило агентство Associated Press.

Процесс формирования правительства занял около восьми месяцев. Возглавил правительство премьер Саад Харири, причем это будет уже его третий срок на этом посту. Должность главы МИД страны за собой сохранил Гебран Бассиль.

Ряд СМИ отмечает, что в новое правительство включило в себя представителей всех основных политических сил Ливана. В нем, в частности, отражен и тот факт, что по итогам прошлогодних парламентских выборов усилили свои позиции сторонники шиитской группировки "Хезболла", активно поддерживающей Иран и власти Сирии. Так, министром здравоохранения стал Джамиль Джабак: формально он не является членом "Хезболлы", однако на его назначении настояла именно эта группировка.

Отмечается, что в состав нового кабинета вошли четыре женщины, одна из них возглавила МВД Ливана.

"Мы сталкиваемся с экономическими, финансовыми, социальными и административными вызовами. После выборов был сложный политический период, но мы должны перевернуть эту страницу и начать работать", - сказал Харири на пресс-конференции после объявления состава правительства.