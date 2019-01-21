Израиль назвал атаку объектов в Сирии ответом на попытку обстрела Голанских высот

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удары по силам Ирана в Сирии в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

"Это иранские военные объекты "Аль-Кудс" в Сирии, на которые мы нацелились в ответ: места хранения боеприпасов, военный объект, расположенный в Международном аэропорту Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", - следует из сообщения Армии обороны Израиля, опубликованного в твиттере.

Отмечается, что сирийские ПВО, вопреки предупреждению Израиля, выпустили в ответ десятки ракет класса "земля-воздух". В свою очередь Армия обороны Израиля также нанесла удар по нескольким батареям ПВО сирийских вооруженных сил.

"Мы возлагаем ответственность за все, что происходит в Сирии, на сирийский режим, и предостерегаем от нападений на Израиль или от того, чтобы позволять другим нападать на Израиль с территории Сирии. Мы готовы ко всем сценариям и будем продолжать действовать по мере необходимости для защиты израильских граждан", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Ранее агентство SANA сообщило, что в 01: 10 (2:10 по московскому времени) в понедельник Израиль нанес "массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет".

По данным источника агентства, сирийские средства ПВО "немедленно справились с ситуацией" и "перехватили вражеские ракеты, сбив большинство из них до того, как они достигли своих целей".

Уточнялось, что средства ПВО Сирии отражали воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана, несколько целей уничтожено.

В свою очередь армия обороны Израиля сообщала, что начала атаку на иранские силы в Сирии. Израильские военные нанесли авиаудар после того, как над Голанскими высотами была обнаружена ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".