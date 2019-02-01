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В ЕС будут пытаться сохранить ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила в пятницу о намерении Евросоюза не допустить развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Наше желание и наша цель - сохранить этот договор при полном соблюдении со стороны обоих его участников", - сказала она на пресс-конференции на неформальной встрече в Бухаресте глав МИД стран ЕС. "Мы работаем над совместным заявлением 28 (стран - ИФ), которое может быть обнародовано в ближайшие часы", - отметила она.

При этом напомнила, что хотя страны Европы не являются участницами ДРСМД, однако именно Европа извлекла главную пользу из этого договора.

По ее словам, в пятницу непосредственно эта тема на встрече министров не поднималась, однако главы МИД могли обменяться мнениями по проблематике в неформальной обстановке. Она напомнила, что ДРСМД обсуждался в среду на встрече министров обороны в Бухаресте, в дискуссии принимал участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что США выйдут из ДРСМД в течение 60 дней, если "Россия не прекратит нарушать условия договора". Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал эти намерения Вашингтона.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники из числа официальных лиц, что Помпео в пятницу должен официально заявить, что Соединенные Штаты приостанавливают участие в ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

США подозревают Россию

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят свое участие в ДРСМД, если Россия не выполнит это требование.

Москва отрицает

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях. Последние консультации по этой теме состоялись 15 января в Женеве. 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США на этой встрече заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729.

Перспективы

По истечении срока ультиматума 2 февраля США приостановят свое участие в ДРСМД. Российская сторона неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон.

По истечении шестимесячного срока после официального уведомления со стороны Вашингтона о выходе из ДРСМД договор прекратит свое существование.

1 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

Он подчеркнул, что США в случае выхода из договора могут в общей сложности развернуть 48 крылатых американских ракет, в зону действия которых попадут центральные районы России, и Москва не может игнорировать эту угрозу.

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Теги: ДРСМД, ЕС, Федерика Могерини
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