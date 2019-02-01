Слуцкий предложил не принимать очередной ультиматум Соединенных Штатов по ДРСМД

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Позиция США, остановивших участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чревата новой гонкой вооружений, но Россия не должна принимать американский ультиматум, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как он сообщил журналистам в пятницу, "Вашингтон даже не скрывает, что намерен использовать ситуацию с громким выходом из договора для наращивания своего ракетного потенциала, в том числе, очевидно, и ядерного". Такая позиция, считает он, "чревата новой гонкой вооружений, что крайне негативно влияет на всю систему международной безопасности и контроля над вооружениями".

"США несут угрозу мировой стабильности", - заявил Слуцкий.

Как заметил депутат, Россия не приемлет такого тона, с которым США снова выдвинули перед Москвой свои условия относительно вооружений, заявив о приостановке участия в ДРСМД и намерении расторгнуть его через шесть месяцев.

"Повторение требований об уничтожении ракет не выдерживает никакой критики. Москва неоднократно заявляла, что их характеристики не противоречат условиям договора. Однако нас не хотят слушать и продолжают обвинять в нарушении ДРСМД", - сказал Слуцкий.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в ДРСМД со 2 февраля. "Если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев, уничтожив нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование, то договор будет завершен", - сказал Помпео.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.