Туристы застряли вниз головой на американских горках на Тайване

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать туристов застряли вниз головой на американских горках в тематическом парке LIHPAO Discovery Land на западе Тайваня, сообщает газета The Sun.

Путешественники провисели там около получаса, прежде чем до них добрались спасатели, пишет издание.

Как отмечает газета, аттракцион Gravity Max считается одним из самых страшных в мире, поскольку он единственный функционирует на подвижной платформе. Сначала она наклоняется вместе с пассажирами на 90 градусов и зависает на высоте 50 метров. В этот момент люди висят лицом вниз. Потом вагончик резко срывается и продолжает движение уже в горизонтальном положении. При этом платформу с пассажирами возвращает в горизонтальное положение отдельный набор гусениц.

По словам директора парка Ван Юнг Хао, инцидент произошел из-за нестыковки платформы с горизонтальными путями, это может происходить при сильном ветре или непогоде. Также он заверил, что туристы находились в 100% безопасности. Тем не менее, за доставленные неудобства каждому из них вручили билеты в парк на сумму около $5.

По данным The Sun, спустя 20 минут после спуска пассажиров на землю аттракцион заработал в штатном режиме.

Аттракцион Gravity Max был открыт в 2002 году. Его протяженность составляет 580 метров, самая высокая точка - 48,8 метров, максимальная скорость платформы - 93 км/ч.