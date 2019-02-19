Веревочный мост на юге Китая рухнул из-за прыгающих туристов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Веревочный мост обрушился в китайской провинции Гуандун вместе с туристами, которые на нем прыгали, сообщает газета The Sun.

"Шесть туристов зашли на хрупкий веревочный мост и стали перебираться по нему через реку. Когда группа дошла до середины моста, один из туристов начал раскачивать его из стороны в сторону и прыгать. Его поддержали остальные, и спустя пару мгновений мост оборвался", - пишет издание.

Как отмечает газета, на туристах была страховка, на которой они и остались висеть до прихода спасателей. Никто из них не пострадал.

Обрушившийся мост - одна из достопримечательностей виллы Beiguiyuan в городе Янцзян, находился на высоте 2,5 метра над водой. Теперь мост закрыт на неопределенный срок.