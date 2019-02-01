Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу золота из страны

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства рассказал, что золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе. Источник агентства рассказал, что он не знает, куда планировалось отправить золото.

Агентство оценило стоимость слитков в $850 млн и отмечает, что "это важный источник благосостояния в стране, которая под руководством Мадуро пришла к крайней бедности". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу обвинил Мадуро в том, что он крадет ресурсы у венесуэльцев, чтобы "заплатить за российское вмешательство".

"Мадуро не только просит иностранной военной поддержки, чтобы сохранить остатки неудавшейся диктатуры, но и, как рассказывают СМИ, вывозит полный самолет венесуэльских активов. Он крадет ресурсы у народа, чтобы заплатить за российское вмешательство?", - написал в твиттере Болтон, комментируя сообщение СМИ о том, что Венесуэла планирует продать золото из запасов своего Центробанка ОАЭ.

Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывести часть золотовалютного фонда страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что МИД РФ не располагает информацией о якобы направлении пустого самолета из России в Венесуэлу.

Комментируя информацию о том, что Венесуэла намерена продать золото Объединенным Арабским Эмиратам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это суверенное право республики и ее внутреннее дело.