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Сторонники Мадуро и оппозиционеры начали собираться на демонстрации в Каракасе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются в субботу на демонстрацию в центре Каракаса, сообщают латиноамериканские СМИ.

Поводом для проведения акции стало 20-летие со дня прихода ко власти предшественника Мадуро на президентском посту Уго Чавеса. Однако наблюдатели воспринимают демонстрацию как проверку того, насколько широкую поддержку населения удалось сохранить президенту на фоне острого политического кризиса.

В то же время в восточной части Каракаса начинается многотысячная акция протеста против правительства, организованная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. В конце января он провозгласил себя временным президентом страны, а Мадуро назвал узурпатором.

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Теги: Венесуэла

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