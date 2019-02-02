Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомСпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
В мире

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 115

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 115 человек, сообщил в пятницу телеканад Globo.

"Число погибших составляет 115 человек, личности 71 из них установлены", - заявил подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс на пресс-конференции.

Годинью добавил, что еще 248 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бразилия
В мире
Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом
Госпитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое времяПодробнее
 Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокГенконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок
Она обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отцаПодробнее
 Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДДемократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД
Представители Демократической партии назвали приостановку участия в ДРСМД подарком России, республиканцы поддержали решениеПодробнее
 Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД
По его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиПодробнее
Гуайдо объяснил выгоду России от смены власти в ВенесуэлеГуайдо объяснил выгоду России от смены власти в Венесуэле
По его словам, Николас Мадуро не защищает ничьи инвестиции, хотя Россия является крупным кредитором страныПодробнее
 Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и ИраномFacebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном
По мнению руководства соцсетей, с этих аккаунтов вели пропаганду в пользу ИранаПодробнее
 В Ливане объявлен состав нового правительстваВ Ливане объявлен состав нового правительства
На его формирование потребовалось около восьми месяцаПодробнее
 Обыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспортаОбыски у мэра Риги прошли по делу о взятках при закупках общественного транспорта
Предполагается, что взятка за покупку транспорта у польского и чешского предприятий могла достигать 20 млн евроПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомСпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилВ миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

В США освободили задержанную российскую актрису Ирину Усок

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 115

Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктом

Игумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомГоспитализация старца Ефрема, по мнению врачей, продлится неопределенно долгое время Подробнее

МИД РФ выразил тревогу из-за действий США по договоренностям о вооружении

Bloomberg сообщил, что Венесуэла отложила планы по вывозу золота из страны

В ДНР задержали трех причастных к терактам на территории республики украинцев

ВАДА поприветствовало решение CAS по 12 дисквалифицированным россиянам

Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФ

Суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ Подробнее

Госсовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокОна обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Врачи из Ступино спасли руку пациента, пересадив ему его же кость

Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');