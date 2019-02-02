Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 115

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 115 человек, сообщил в пятницу телеканад Globo.

"Число погибших составляет 115 человек, личности 71 из них установлены", - заявил подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс на пресс-конференции.

Годинью добавил, что еще 248 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.