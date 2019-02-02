В Иране сообщили об успешном испытании крылатой ракеты нового типа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана Амир Хатами объявил в субботу об успешном испытании новой крылатой ракеты, сообщают официальные иранские СМИ.

Ракета, получившая название "Ховейзех", разработана и произведена полностью в Иране. В ходе испытаний она поразила мишень на расстоянии в 1,2 тыс. км. По словам министра, дальность ракеты достигает 1 350 км.

Церемония презентации крылатой ракеты состоялась в Тегеране. О том, когда прошли ее испытания, в сообщениях не говорится.

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране же заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.