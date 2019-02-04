Совет ЕС объявил санкции в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории союза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководство ЕС в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории некоторых стран союза приняло решение внести в санкционные списки два физических лица и одну организацию, говорится в заявлении ЕС.

"Совет (Европейского союза - ИФ) глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), и в этом контексте принял решение внести в (санкционный - ИФ) список два физических лица и одну организацию", - говорится в документе.

В заявлении не уточняется, о каких именно физических и юридических лицах идет речь.

"Европейский союз продолжит демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно положить конец этой неприемлемой деятельности", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что руководство ЕС считает тревожными действия Ирана в регионе, включая присутствие его сил в Сирии и участие в конфликте в этой стране.

"У Совета есть серьезные поводы для беспокойства в том, что касается участия Ирана в военном (конфликте - ИФ) и присутствием иранских сил в Сирии ", - отмечается в документе.

"Совет выражает обеспокоенность в связи с ростом напряженности в регионе и ролью Ирана в этом положении дел, включая предоставление военной, финансовой и политической поддержки негосударственным структурам в таких странах как Сирия и Ливан", - также говорится в заявлении.

Кроме этого, в Брюсселе призвали Иран и все остальные региональные силы способствовать долговременному политическому решению конфликта в Йемене.

Совет ЕС выразил готовность продолжать диалог с Ираном по йеменской проблеме и приветствовал поддержку Ираном мирных переговоров по Йемену, которые прошли в конце прошлого года в Швеции.

В заявлении также говорится, что Евросоюз рассматривает отмену ограничительных мер против Ирана как важную часть реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Евросоюз считает, что снятие санкций с Ирана является важной частью СВПД и сожалеет, что США вновь ввели ограничительные меры после выхода из соглашения", - отмечается в документе.

Готовность к сотрудничеству

Совет ЕС в своем постановлении подтвердил готовность развивать с Ираном отношения в областях, представляющих взаимный интерес.

"К числу этих областей относятся, например, политический диалог, права человека, экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции, сельское хозяйство, транспорт, энергетика и климатические изменения, сотрудничество в гражданской ядерной отрасли, окружающая среда, гражданская защита, наука, исследования и инновации; образование, в частности, в рамках университетских обменов; культура, борьба против незаконного оборота наркотиков, миграция, региональные и гуманитарные проблемы", - перечисляется в документе.

ЕС также приветствует прогресс Ирана в реформах, которые он считает необходимыми, и настоятельно просит Тегеран принять и реализовать законодательство, соответствующее его обязательствам по плану Специальной группы финансовых действий (FATF).

В постановлении Совета ЕС говорится, что Евросоюз и его государства-члены готовы продолжать сотрудничество с Ираном в этих областях, включая техническое содействие плану FATF.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Став президентом США, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и восстановил санкции в отношении нефтяного, банковского и иных секторов экономики Ирана. В свою очередь, европейские страны негативно восприняли такой шаг США и заявили о намерении сохранить ядерное соглашение с Тегераном.